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دراما المتحدة

«الخشت» يبحث مع أمين رابطة العالم الإسلامي تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية

كتب:

أحمد أبوضيف
05:37 م | الخميس 21 مارس 2024
لقاء رئيس جامعة القاهرة والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

لقاء رئيس جامعة القاهرة والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين ورابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع خاص ضمن فعاليات المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية».

عقد الاجتماع بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

تفاصيل لقاء رئيس جامعة القاهرة والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية في إطار من الحفاظ على التنوع والهوية مع بناء جسور التواصل تحت مظلة الإسلام الواحد الذي يضم كافة المسلمين تحت سمائه الجامعة، وإزاحة العوائق التي تقف أمام بناء هذه الجسور، وتمهيد الأرض أولا قبل البناء، مع إعادة بناء فهم جديد للعلاقة بين المذاهب الإسلامية في ضوء الكتاب الكريم، وما ثبت يقينا فقط من السنة المتواترة المبينة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.