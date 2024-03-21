الأم المثالية بمطروح: حلمي تحقق بلقاء الرئيس السيسي.. وقال لي أم الشهيد لا تبكي

أعربت تيسير دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدة أن أمنيتها تحققت إذ كانت تحلم بها منذ عام 2017 تاريخ وفاة نجلها الشهيد الرائد طه ساطور بالقوات المسلحة بالعريش.

تكريم أم الشهيد من رئيس الجمهورية

وأضافت تيسير دهيم الفائزة بلقب الأم المثالية 2024 عن محافظة مطروح والثالثة على الجمهورية، إنها انهمرت بالبكاء عند لقاء الرئيس السيسي بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، ليرد عليها قائلا: «أم الشهيد لا تبكي نحن نبكي وانتي لا تبكي.. تفتخري بأنك أم شهيد من القوات المسلحة استشهد فداء للوطن في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض مصر في العريش في 8 ديسمبر 2017».

حفل التكريم بحضور قرينة الرئيس

وأشارت «دهيم»، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في حضور السيدة انتصار السيسى بمثابة لحظات جميلة لا تعبر عن مدى سعادتها.

حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، وحرص الرئيس السيسي، على تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور قرينته، خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.