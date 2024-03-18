محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية: تستحق التكريم

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جدة صادق إبراهيم سيد أحمد، من مدينة المنيا، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

محافظ المنيا يهنئ الأم المثالية لفوزها

وأعرب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها تستحق التقدير والتكريم من الجميع، كما قدم التقدير لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزا للعطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج في التضحية، مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية إيمانا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

معلومات عن الأم الفائزة بالأم المثالية

كانت وزارة التضامن أعلنت عن فوز جدة صادق إبراهيم سيد أحمد البالغة من العمر 54 عاما، بلقب الأم المثالية على محافظة المنيا، بعد أن كافحت مع أبناءها الاثنين عقب وفاة زوجها منذ 34 عاما حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم أنها ربة منزل وليس لديها دخل شهري ثابت.