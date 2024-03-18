محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة الأم المثالية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفاء أحمد محمد، 59 عاما، من قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، لحصولها على المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدورها العظيم في تربية أشقائها وأبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسه.

المحافظ: تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات

وأكد المحافظ أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أنّ تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.

قصة الأم المثالية وفاء أحمد محمد

يذكر أنّ قصة الأم المثالية السيدة وفاء أحمد محمد، 59 عاماً، ابنة كفر الشيخ، بدأت بعد أنّ تحملت مسؤولية تربية أخواتها الأربعة، فقامت بمشاركة الأم في الأعمال المنزلية وتربية أخواتها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها وبعد مرور 3 سنوات من الزواج أُصيب الزوج بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، شيماء بدير أحمد، ليسانس حقوق، ومحمد بدير أحمد، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية، وأحمد بدير أحمد، نقيب بحري بالقوات المسلحة، وبعدها استكملت الأم دراستها، وحصلت على دبلوم فني.