ما علاقة كثرة الجلوس بالوفاة المبكرة؟.. دراسة تفجر مفاجأة

مع ازدياد اعتمادنا على التكنولوجيا، قلّت حاجتنا إلى الحركة، وأصبحنا نقضي ساعات طويلة جالسين أمام شاشات الكمبيوتر أو التلفاز، وعلى الرغم من قلة المجهود البدني الذي نبذله في أثناء الجلوس، فإن ذلك يضر بصحتنا كثيرة، بل ويصل الأمر إلى الوفاة المبكرة، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات الحديثة.

خطورة الجلوس لفترات طويلة

ورصدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، سان دييغو «UCSD»، تأثير الجلوس على صحة 5856 امرأة تتراوح أعمارهن بين 63 و99 عامًا على مدار عشر سنوات، وأظهرت النتائج أن المشاركات اللاتي جلسن لأكثر من 11 ساعة يوميًا كنّ أكثر عرضة للوفاة بنسبة 57% خلال فترة الدراسة مقارنةً بأولئك اللاتي جلسن لأقل من 9 ساعات ونصف يوميًا، بحسب موقع «science alert».

وبالرغم من فوائد ممارسة التمارين الرياضية، فإن الدراسة أكدت أن ممارسة الرياضة بكميات أكبر لا تقلل من مخاطر الجلوس لفترات طويلة، مثل الإصابة بأمراض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ضرورة الحد من وقت الجلوس

وتأتي هذه النتائج تأكيدًا على توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تُوصي البالغين بضرورة الحد من وقت الجلوس وتقسيم فترات الجلوس الطويلة، كما أشارت الدراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 11 ساعة يوميًا يُعدّ مُضرًا بصحة الإنسان.

وهو ما أكده الدكتور أسامة فرج، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن كثرة الجلوس هو «سمًا مدسوسًا في عسل»؛ إذ يأتي ذلك بمشاكل كبيرة في فقرات القطنية والفقرات العنقية، لافتًا إلى أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى شد في هذه الفقرات، وأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انزلاق غضروفي في هذه الفقرات، فضلًا عن الأضرار الصحية الأخرى التي تصيب الجسم، مثل ناصور الشرج.

ولتفادي هذا الخطر في حال الاضطرار للجوس لساعات طويلة، نصح «أسامة» بتغيير وضعية الجسم كل فترة زمنية تتراوح بين 45 و60 دقيقة، من خلال الوقوف المتكرر لعدة دقائق ومن ثم العودة للجلوس مرة أخرى، لافتًا إلى أهمية ممارسة بعض التمارين الرياضية لتقوية عضلات الظهر والبطن، منها:

تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والبطن

1. تمرين الركبة نحو الصدر:

- وضع البدء:

استلق على سطح صلب.

- الخطوات:

اثنِ ركبتيك.

أمسك خلف فخذك بيديك.

اسحب ركبتك نحو صدرك مع إبقاء الساق الأخرى مُمدّدة.

حافظ على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.

كرر التمرين مع الساق الأخرى.

احرص على عدم الشعور بألم.

2. تمرين القط والجمل:

- وضع البدء:

اركع على الأرض.

اتخذ وضعية الارتكاز على يديك وركبتيك.

حافظ على استقامة رأسك مع توجيه نظرك نحو الأرض.

- الخطوات:

دع جزعك يرتخي ببطء حتى يصبح ظهرك مقوسًا.

لا تسحب ظهرك بشدة، بل اتركه يرتخي مع توجيه وجهك نحو السقف.

ارفع ظهرك عند منطقة الوسط قدر الإمكان عن طريق شد عضلات البطن مع خفض قمة رأسك نحو الأرض.

احرص على عدم الشعور بألم.

3. تمرين دوران الحوض:

- وضع البدء:

استلق على سطح صلب.

اثنِ ركبتيك.

افرد قدميك على السطح.

اعقد ذراعيك فوق صدرك.

- الخطوات:

التفت برأسك وجذعك يمينًا مع تحريك كلتا الركبتين إلى اليسار.

ارخِ ركبتيك حتى تلمسان الأرض دون مقاومة.

عد إلى وضع البدء مع توجيه رأسك للوسط.

كرر التمرين في الاتجاه المعاكس.

احرص على عدم الشعور بألم.

4. تمرين فرد الظهر:

- وضع البدء:

استلق على بطنك.

افرد ذراعيك على جانبي جسمك مع وضع يديك بالقرب من الحوض.

- الخطوات: