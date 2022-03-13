أزمات نجوم الفن خلال 24 ساعة.. انزلاق غضروفي وحادث وحريق

شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، حيث مرض بعض الفنانين ودخل البعض الآخر العمليات أو تعرضوا لحوادث مختلفة، كان أبرزهم الفنانة نجوى فؤاد وخالد الصاوي.

نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعض تعرضها لحادث أدى لنقلها إلى المستشفى، قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها تعاني من انزلاق غضروفي ما يعيق حركتها بشكل كبير وتجري العلاج الطبيعي.

خالد الصاوي

تعرض الفنان خالد الصاوي للإصابة بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية بعد تألقه اللافت في تجسيد دور والد الشهيد «نور» في العرض المسرحي الذي أقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الأربعاء الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منى عبدالغني

كما تعرضت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني لحادث سير أثناء تواجدها على طريق العودة لمنزلها، تسبب في نقلها للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة ومعرفة مدى الإصابة، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في دخول السيارة في جدار خرساني.

نور محمود

كشف الفنان نور محمود عن تعرضه بإصابات بالغة خلال محاولاته إطفاء حريق اندلع في شقة والدة زوجته «حماته»، قائلًا: «حماتي ترقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وأنا تعرضت لإصابة في قدمي أثناء محاولتي إطفاء النيران»، مؤكدا على أنه أصيب بجرح استدعى 8 غرز بخلاف إصابات خفيفة في وجهه.