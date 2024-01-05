لو مهووس بالعضلات.. اعرف مخاطر ممارسة التمارين الرياضية في الجيم

من الغريب أن ممارسة الرياضة في الجيم، قد تشكل بعض الأضرار، بجانب الفائدة التي تعود منها، رغم كونها تساعد على تحسين اللياقة البدنية، وزيادة قوة العضلات، والتخلص من الوزن الزائد، وغيرها من الفوائد، إلا أن الإفراط في ممارستها، خاصة للمهووسين ببناء عضلاتهم، قد يعود بضرر كبير على الجسم، بحسب موقع «onlymyhealth».

الإصابات الرياضية تعد ضمن الأضرار التي تلحق بالشخص دائم الذهاب إلى الجيم، إذ يمكن أن تحدث نتيجة استخدام المعدات الرياضية بشكل غير صحيح، أو القيام بالتمارين بطريقة خاطئة، أو ممارسة الرياضة دون الإحماء قبل بدء التمرين.

أشهر إصابات التمرين صالة الألعاب الرياضية

ومن أشهر الإصابات التي يمكن أن تحدث في صالة الألعاب الرياضية: «كسور العظام، تمزق العضلات، التهاب المفاصل، التهاب الأوتار».

الإفراط في التدريبات يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، أبرزها: «الإرهاق، التوتر، الأرق، فقدان الشهية، ضعف جهاز المناعة، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب» وفي بعض الأحيان تتسبب ممارسة الرياضة في: «الصداع، الدوخة، الدوار، التشنجات»، وأحيانًا تتسبب في انتقال العدوى عن طريق المعدات الرياضية غير المعقمة.

تعد التهابات الجلد أيضًأ من أشهر الأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر الجيم، ويتأثر بها الجهاز التنفسي، وتؤدي أيضًا لالتهابات العين، ويمكن أيضًا الإصابة بالتسمم، ويكون مستخدمو المكملات الغذائية غير الآمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة به.

كيف تتجنب أضرار ممارسة الرياضة في الجيم؟

البدء ببرنامج تدريبي تدريجي:

لا تحاول القيام بالتمارين الشاقة أو المكثفة في البداية، بل ابدأ ببرنامج تدريبي تدريجي يزداد تدريجيًا مع مرور الوقت.

استشارة طبية قبل البدء بممارسة الرياضة:

إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية، فاستشر طبيبك قبل البدء بممارسة الرياضة، حتى يتمكن من تحديد البرنامج التدريبي المناسب لك.

استخدم المعدات الرياضية بشكل صحيح:

اطلب المساعدة من مدرب الجيم، إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام المعدات الرياضية بشكل صحيح.

الإحماء قبل التمرين والتبريد بعده:

يساعد الإحماء على تهيئة الجسم للتمرين، والتبريد يساعد على تقليل آلام العضلات بعد التمرين.

تناول كميات كافية من الماء:

يساعد شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين على تجنب الجفاف.