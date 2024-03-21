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دراما المتحدة

ماهر صموئيل: بكيت في سجودي.. وقربي إلى الله لطلب الغفران

كتب:

حسن سمير
08:03 م | الخميس 21 مارس 2024
الدكتور ماهر صموئيل

الدكتور ماهر صموئيل

قال الدكتور ماهر صموئيل الطبيب النفسي والواعظ الديني، إنه في بعض الأوقات المرور بين السيارات أثناء ذهابه إلى الجامعة لعل سيارة تصدمه لكثرة الأزمات الداخلية وشعوره أن الحياة عبثية وبلا معنى.

أضاف صمؤئيل خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090: «كنت أتذكر في بعض الأوقات مقولة لشكسبير الحياة أقصوصة يرويها أحمق فهي بلا معنى».

سجود ماهر صموئيل

تابع: «في لحظة كنت أجلس على مكتبي، ثم قمت بالسجود على الأرض وتحدثت إلي الله، وكانت أول مرة أتكلم مع الله خلال الـ4 سنوات التي أمر بها بأزمات، لحظة سجودي على الأرض وسط بكاء من الدموع  تكلمت مع ربنا، وطلبت منه مغفرة ذنوبي واغفر لي الابتعاد عنك طوال الأوقات، وقربني إليكا وأنا أسلمك حياتي وجعلت من حياتي العبثية، حياة لها معنى تعاش، وبعد فترة من الحديث إلى الله، أجابني أن صرت أقل قبحًا وأكثر نفعا».

 

 

 

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