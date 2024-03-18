رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الشيخ رمضان عبدالرازق لـ«كلم ربنا»: «ببعت رسائلي لله دون أن أنطق»

كتب:

عمرو هلال
08:35 م | الإثنين 18 مارس 2024
رمضان عبدالرازق

رمضان عبدالرازق

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، أنه يحب اسم «الجبار» من أسماء الله الحسنى، مؤكدا أن الله دائمًا ما يقف معه وسينجيه من الأزمات.

وأشار «عبدالرازق»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، إلى أنه بعث رسائله لله دون أن ينطق، قائلًا: «قولت يارب حتى نفسي سبتني أنت متسبنيش وأجبر بخاطري».

 

وتابع: «ربنا بيقولنا دائما اطمنوا أنا اللي هنفس هممكم وأنه أقرب لينا من حبل الوريد».

اقرأ المزيد:

الشيخ رمضان عبدالرازق: «كلمت ربنا وقولته مليش غيرك والأبواب اتفتحت»

إبراهيم عبدالمجيد لـ«كلم ربنا»: الإنسان يحتاج إلى الله في القوة والضعف

«كلم ربنا» يتصدر تريند جوجل بحلقة علاء مرسي على راديو 9090

إسلام الشاطر لـ«كلم ربنا»: كلمت ربنا وقولت له كل أملي ألعب للأهلي
بقلم عمرو هلال