الشيخ رمضان عبدالرازق لـ«كلم ربنا»: «ببعت رسائلي لله دون أن أنطق»

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، أنه يحب اسم «الجبار» من أسماء الله الحسنى، مؤكدا أن الله دائمًا ما يقف معه وسينجيه من الأزمات.

وأشار «عبدالرازق»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، إلى أنه بعث رسائله لله دون أن ينطق، قائلًا: «قولت يارب حتى نفسي سبتني أنت متسبنيش وأجبر بخاطري».

وتابع: «ربنا بيقولنا دائما اطمنوا أنا اللي هنفس هممكم وأنه أقرب لينا من حبل الوريد».