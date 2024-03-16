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دراما المتحدة

إبراهيم عبدالمجيد لـ«كلم ربنا»: الإنسان يحتاج إلى الله في القوة والضعف

كتب:

أحمد العانوسي
06:54 م | السبت 16 مارس 2024
برنامج كلم ربنا

برنامج كلم ربنا

أكد الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، أنه مر بمراحل فكرية كثيرة لكنه لم يحد أبدًا عن وجود الله، متابعًا: «لو كنت قويًا لأوجدت حقك ولكن في الخير ومع الله، ولو كنت ضعيفًا كل ما بيدك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وستحصل على حقك ما دمت تطلبه من الله».

الله مع القوي والضعيف

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أن الله موجود في القوة والضعف، وستشعر به في الضعف بشكل أكبر، لافتًا إلى أن كل إنسان مهما بلغت قوته يجب أن يكون مع الله.

كل إنسان له نقطة ضعف 

وتابع: «كل إنسان عنده نقطة ضعف، لا يوجد أحد يتحكم في نقطة ضعفه أو حتى في انقضاء عمره، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى وبطريقته».

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