الدكتورة خضرة سالم: الفتاة الأزهرية نموذج يُحتذى به على مر التاريخ

أكدت الدكتورة خضرة سالم، الأستاذ بكلية التربية بنات بالقاهرة ممثل الأزهر الشريف بمجلس الشيوخ المصري، أن الفتاة الأزهرية نموذج يُحتذى به على مر التاريخ.

وأوضحت سالم، خلال كلمتها في افتتاح (ملتقى الفتاة الأزهرية) بجامعة الأزهر أن المولى -عز وجل- كرَّم المرأة؛ كونها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ونهضته وتقدمه، مشيرة إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أوصى بالنساء خيرًا.

على الفتاة الأزهرية أن تشعر بالفخر

وطالبت الدكتور خضرة سالم الفتاة الأزهرية أن تشعر بالفخر؛ فهي تنتمي إلى مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يرعى المرأة في جميع ميادين عملها، وقام بإعداد (وثيقة الأزهر للمرأة) التي تضمنت بنودًا قوية وهادفة تسعى لوضع المرأة في مكانتها اللائقة بها؛ لأن المرأة نصف المجتمع، والبيت هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وإذا صلح البيت صلح المجتمع.

يجب على الفتاة الأزهرية أن تكون عنصر قوة في المجتمع

كما طالبت الفتاة الأزهرية بأن تكون عنصر قوة في المجتمع، وأن تركز على المصلحة العامة التي ينعكس أثرها علي الجميع، وأن تكون إيجابية، وأن تبتعد عن السلبية، وألا تنجرف خلف الشائعات التي تسعى للنيل من وحدة الوطن، وأن تكون مصدرًا للسعادة، وأن تلتزم الوقار والاحترام والحشمة والحياء، فكل هذه الصفات هي سر جمال المرأة وسر سعادتها.