وزارة العمل تشارك في احتفال ذكرى تأسيس الأزهر الشريف بالأقصر

تلقت وزارة العمل تقريرًا، اليوم الاثنين، من مديرية العمل بمحافظة الأقصر، أفادت فيه المديرية بتنفيذ توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بالمشاركة في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، بمناسبة ذكرى تأسيس الأزهر الشريف.

خدمة أبناء المحافظات

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن مشاركة الوزارة في الاحتفالية، من خلال مديرية العمل بالأقصر، يأتي في إطار حرص مديريات العمل بالمحافظات على المشاركة فى الفعاليات المجتمعية والقيام بمهامها المنوطة بها في التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لخدمة أبناء المحافظات والمقيمين فيها.

ولفتت الوزارة إلى أن احتفالية مشيخة الأزهر الشريف بالأقصر بذكرى التأسيس واليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و972 ميلادية، شهدت حضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر نائباً عن المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والكنيسة، وقيادات الأزهرالشريف، والمعاهد والجامعة والأوقاف .

دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن حرص المديرية على المشاركة يأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لخدمة أبناء المحافظات، خاصة فيما يخص مهام المديريات من التدريب المهنى والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والمشاركة فى الفعاليات والأحداث للتعريف بدور المديريات فى خدمة المواطنين.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات بدأت بكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي تقدم فيها بالتهنئة لجميع الحضور بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، كما ألقي الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية كلمة تحت عنوان دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف مقصداً لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم، كما أن الاحتفالية تعقد كل عام فى ذكرى تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم باعتباره الهيئة العلمية الكبرى التي تحافظ على تراث الإسلام والحضارة الإسلامية.