61 طن مساعدات تصل إلى مطار العريش لأهالي قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة تحمل 11 طنا مساعدات قادمة من قطر، وطائرة ثانية تحمل 50 طن مساعدات من الإمارات، ضمن قافلة المساعدات القادمة إلى قطاع غزة.

وذكر الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، في بيان له، أنّه تسلّم شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي، بعد عملية التنظيم والترتيب والأولوية.

استقبال الطائرات بمطار العريش

فيما يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا، ويتم تسلمها من فريق الهلال ونقلها الى معبر رفح البري.

680 طائرة وصلت العريش

وأضاف الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، أنّ مطار العريش استقبل حتى الآن 680 طائرة مساعدات، منذ 12 أكتوبر الماضي.