61 طن مساعدات تصل إلى مطار العريش لأهالي قطاع غزة
كتب:
حسين إبراهيم
02:46 م | الخميس 21 مارس 2024
مطار العريش يستقبل المساعدات الدولية
استقبل مطار العريش الدولي طائرة تحمل 11 طنا مساعدات قادمة من قطر، وطائرة ثانية تحمل 50 طن مساعدات من الإمارات، ضمن قافلة المساعدات القادمة إلى قطاع غزة.
وذكر الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، في بيان له، أنّه تسلّم شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي، بعد عملية التنظيم والترتيب والأولوية.
استقبال الطائرات بمطار العريش
فيما يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا، ويتم تسلمها من فريق الهلال ونقلها الى معبر رفح البري.
680 طائرة وصلت العريش
وأضاف الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، أنّ مطار العريش استقبل حتى الآن 680 طائرة مساعدات، منذ 12 أكتوبر الماضي.