شكري ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر للتوصل إلى هدنة في غزة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته إلى القاهرة.

‏‎وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنّ شكري تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وطرق تدعيمها وترسيخها، كما تطرق إلى المرحلة الراهنة وتكثيف أطر التعاون على الأصعدة كافة، وتنامي وتيرة التنسيق وتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة وسبل إنهائها واحتواء تداعياتها.

وأشاد شكري بالمحطات الإيجابية المهمة التي شهدها مسار العلاقات (المصرية - الأمريكية) في المجال الاقتصادي العام الماضي، إضافة إلى استمرار الدعم الأمريكى لمشروعات تنموية عديدة في قطاعات التعليم والصحة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة والسياحة والبحث العلمي.‏‎

واستعرض شكري مع نظيره الأمريكي، الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أقرب وقت، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد، مؤكدا موقف مصر الراسخ فيما يتعلق من مخاطر العملية العسكرية في مدينة رفح، وما سينتج عنها من عواقب إنسانية وخيمة.

مصر تشدد على رفضها للتهجير

وشدد على رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما له من تداعيات إقليمية خطيرة ومتزايدة بشكل يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

وأعرب بلينكن عن امتنانه لزيارة مصر، وحرص الولايات المتحدة على توثيق علاقتها الاستراتيجية معها في المجالات كافة، مستعرضا الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بغية الوصول إلى هدنة إنسانية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الوزراء على تبادل التقييمات واستعراض الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام فى بؤر التوتر المتزايدة في المنطقة.