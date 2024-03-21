بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الإمام الأكبر يهنئ مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة رهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عقب تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهودها في مجال مكافحة التطرف، بوصفها إحدى أبرز القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف.

وجاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، التي أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

الأزهر الشريف

وبهذه المناسبة، توجهت الدكتورة رهام سلامة، بخالص الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التكريم الرفيع، الذي يؤكد دعم الدولة المصرية للمرأة في كافة المجالات، ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه وتمكينه للمرأة في الأزهر الشريف، وتعزيز دورها من خلال تشجيعه الدائم والمستمر لها، مؤكدة التزامها الكامل بمواصلة العمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق نهضته.

وتعمل د. رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر منذ إصدار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتكليفها بهذه المهمة على إرساء السلام من خلال مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف والسعي الدؤوب على إنتاج مجموعة متنوعة من الإصدارات، التي تفكك هذا الفكر وتكشف حقيقة القائمين على التنظيمات الإرهابية في العالم، وذلك بلغات المرصد الـ13، إلى جانب تنظيم ورش عمل لطلاب المدارس والجامعات وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

مركز الأزهر للترجمة

ونالت الدكتورة رهام سلامة، درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة الأوردية وآدابها، كما عملت لدى مركز الأزهر للترجمة، وأسهمت في إصداراته من ترجمات ومراجعات لأكثر من خمسة كتب، بالإضافة إلى عدد ضخم من المقالات المنقولة من الأوردية إلى العربية ومن العربية إلى الأوردية.