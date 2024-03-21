شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله «العظيم» (فيديو)

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، إن كلمة «عظيم» تطلق في اللغة العربية على معان ثلاثة، مشيرًا الى أن المعنى الأول أن يكون عظيم الرتبة وعظيم الشأن، سواء وصف به إنسان أو غير الإنسان.

معاني كلمة العظيم

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس»: «ورد هذا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ»، كما أن المعني الثاني لكلمة «عظيم» هو ضخم، خاصة إذا كان ضخم الجثة، فيقال الإنسان الضخم إنه رجل عظيم.

وتابع: «أيضًا المعنى الثالث والأخير، وهو العظيم بمعنى الكثير العدد، فيقال مال عظيم، أو عنده مال عظيم، بمعنى أنه مال كثير جدًا، وواضح أن هذه الإطلاقات اللغوية لا يمكن أن تنسحب كلها على تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، ولكن سنعرف أن هناك نوع معين أو بمستوى معين هو الذى يليق بتسميته سبحانه وتعالى العظيم».

اسم الله العظيم

وأكمل: «من هنا نقول أن المعنى الأول هو الذي يمكن أن نستقي منه اسم العظيم بالمعني الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهو العظم والعلو، علو الشأن سبحانه وتعالى، والآيات التى وردت في القرآن بهذا الإسم منها يذكرون «هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» ، « إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ» ، والواضح أن الوصف «العظيم» يتجه الى الله سبحانه وتعالى».