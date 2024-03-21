شيخ الأزهر يوضح لماذا نختم قراءة القرآن بـ«صدق الله العظيم» 

تحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن سبب التصديق باسم الله العظيم دون غيره من الأسماء عند ختم قراءة القرآن، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس».

وقال الإمام الطيب، «هذا ليس من السنة ولم يرد في القرآن، وإنما هو عادة اعتادها العلماء والمسلمون، وهناك مناسبة بين كلمة «عظيم» وبين ما تلاه القارئ من آيات في القرآن الكريم، وكل آيات القرآن الكريم تدل على عظمة القائل، وعظمة هذا الذي أنزله».

وأضاف قائلًا: «أيًا كان الموضوع الذي تليت فيه هذه الآيات، فواضح أن هنا عظمة، وهنا يقول «صدق الله العظيم»، نصدق هذا الكتاب الكريم، لكن الوارد في القرآن «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا»، نبدأ القرآن بالاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، حتى لا يشغلنا ولا يضلنا ولا يلقى في أفكارنا ولا في قلوبنا ما يشغلنا عن معنى التلاوة».

وتابع: «لكن لم يرد فيه البسملة، ولذلك كثيرون ممن يتوقفون عند هذه الآية يبدأون القرآن «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ويبدأ في القرآن الكريم، حتى مع بدايات السور، ولكنهم نسوا أمرًا آخر وهو الحديث الشريف الوارد في هذه الأمور «كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر».