يترقب آلاف المسلمين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 22-3-2024، إيذانًا بتناول إفطار الثاني عشر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الجمعة 22-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 22-3-2024، الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون في الساعة 06:09 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هجريًا.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:09 صباحًا.

إمساك: 4:09 صباحًا.

الفجر: 04:29 صباحًا.

الشروق: 5:57 صباحًا.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء 7:28 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الجمعة 22-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:09 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة الثالثة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك.