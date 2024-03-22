16 ولاية أمريكية تصدم بايدن بإقامة دعوى قضائية ضده.. ماذا حدث؟

رفعت سلطات 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب بإلغاء الحظر المفروض على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

16 ولاية أمريكية تقف ضد بايدن

وصُدرت الوثائق من ولاية لويزيانا كشفت أن المدعين هم المدعون العامون في 16 ولاية أمريكية، بما في ذلك لويزيانا وألاباما وألاسكا وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكانساس وميسيسيبي ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتكساس ويوتا وفيرجينيا الغربية وواشنطن ووايومنج.

وصرح المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، التي تُعتبر أكبر ولاية منتجة للغاز في الولايات المتحدة، بأن قرار الرئيس جو بايدن الأحادي الجانب ينتهك الإجراءات القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسًا على عقب، ويهدد اقتصاد تكساس ونظامها الدستوري.

أمريكا تعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي

وأعرب عن اعتقاده بأن قرار بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، وسيقيد قدرة المناطق الأمريكية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام، مما يؤثر على تمويل البرامج الحكومية، ويجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلاً من طرحها في السوق.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وأثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.