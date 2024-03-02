من غزة إلى تكساس.. كيف عبَّر الفلسطينيون عن امتنانهم للطيار الأمريكي؟

عبَّر الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة عن امتنانهم لجندي سلاح الجو الأمريكي، آرون بوشنيل الذي حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، والحصار المفروض عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي قائلا: لن أشارك في الإبادة الجماعية «فلسطين حرة».

وأشعل آرون بوشنيل النار بنفسه احتجاجا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فيما قال صديق له إنه فعل ذلك لعثوره على وثائق سرية تفيد بأن الجيش الأمريكي يقاتل إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بحسبما نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

الفلسطينيون لـ«بوشنيل»: لن ننساك

ونشر عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، صورة الجندي الأمريكي آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه احتجاجا على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ودور بلاده في تمويل الإبادة الجماعية في غزة.

وتتضمن الصور المنشورة للطيار الأمريكي نصا كتابيا باللغة الإنجليزية معناه «من غزة إلى تكساس لن ننساك أبدا».

المحاربون القدامى الأمريكيون ينظمون مظاهرات تعاطفا مع بوشنيل

ما فعله الطيار الأمريكي، آرون بوشنيل، أثار تعاطفا كبيرا، ما حرك عددا من المحاربين القدامى للتعبير عن تعاطفهم معه، حيث نظموا احتجاجات أحرقوا فيها ملابسهم العسكرية، وهتفوا «تذكروا آرون بوشنيل هو ليس بمفرده».

توفي آرون بوشنيل في 27 فبراير بعد أن فشلت جهود الأطباء في الحفاظ على حياته، حيث وصل إلى المستشفى في حالة ميؤوس منها نتيجة إضرام النار بنفسه.