6 معلومات عن حذاء بايدن الجديد.. يحميه من التعثر

بعد تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدة مواقف محرجة لتعثره خلال المشي أو صعود ونزول السلالم، كان آخرها تعثره أثناء صعوده لسلم طائرة الرئاسة الشهر الماضي، ظهر وهو يرتدي أحذية جديدة توقع البعض أنها مصممة لمنعه من التعثر والسقوط، وفقا «فوكس نيوز».

وكان الرئيس الأمريكي تعرض لعدد من السقطات على سلالم طائرة الرئاسة في عام 2021، التي دفعت فريق الرئيس في البيت الأبيض إلى استخدام سلالم أقصر ليتسلقها بسهولة.

أبرز مواصفات أحذية بايدن:

6 معلومات عن حذاء الرئيس الأمريكي جو بايدن

1- الحذاء من ماركة الأحذية Hoka ويطلق عليه اسم Hoka Transport.

2- يعد حذاء بايدن رياضي يرتبط بنمط حياة الفرد.

3- الحذاء مصمم لتوفير الراحة والدعم خلال المشي، وفقا لتقرير Inside Edition

4- يتميز الحذاء بنعل عريض لتحقيق الاستقرار.

5- شبه الخبراء بأنه «مراسي القوارب» و«الأرصفة البحرية» ويُشعر الشخص وكأنه «يمشي في الهواء».

6- الحذاء يحمل ختم موافقة الجمعية الأمريكية لطب الأرجل.

وكان تقرير الفحص الطبي لجو بايدن، كشف أن الرئيس يعاني من اعتلال عصبي محيطي حسي في قدميه، وهو يعد نوعا من تلف الأعصاب ويكون بسبب الصدمة أو المرض.