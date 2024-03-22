قناة مجانية تنقل مباراة مصر ونيوزيلندا.. ظهور مرتقب لحسام حسن

ساعات قليلة ويظهر حسام حسن لأول مرة مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة القدم، بعد توليه المسؤولية رسميًا خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

حالة من الترقب تعيشها الجماهير المصرية، في انتظار مباراة مصر ونيوزيلندا، حيث تبحث عن القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للقاء، الذي ستتوجه إليه أنظار الملايين في افتتاح بطولة كأس العاصمة المصرية الإدارية الودية، التي تضم منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وسيكون موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الجمعة 22 مارس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العاصمة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، نقل مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، ليتمكن المشاهدين من متابعتها مجانا.

ويمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

وأعلنت القناة أن المُعلق الرياضي أيمن الكاشف سيتولى مسؤولية التعليق على مباراة مصر ونيوزيلندا.

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العاصمة الإدارية

وتضم قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي