منتخب مصر للإنقاذ يحصد ميداليات متنوعة في اليوم الثالث لبطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر للإنقاذ عدة ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا، التي تستضيفها دولة جنوب إفريقيا في الفترة من 18 لـ24 مارس الجاري.

وأقيمت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من بطولة إفريقيا الثالثة للإنقاذ، المقامة بدولة جنوب إفريقيا، وأسفرت عن ميداليات بالجملة للمنتخب الوطني.

نتائج بطولة إفريقيا الثالثة للإنقاذ

أوضح إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ أن نتائج بطولة إفريقيا الثالثة للإنقاذ جاءت كالأتي :

- في سباق السطح حصلت جودي محمد على المركز الثاني، فيما حقق طارق كامل المركز الثالث.

في سباق جري 90

منافسات الرجال.. عمرو هاني مركز أول - أحمد خالد مركز ثاني.

منافسات السيدات.. ملك أيمن مركز أول - إنجي طارق مركز ثاني.

وفي سباق إعلام الشاطئ

هالة صدقى مركز أول - محمود الدسوقي مركز ثالث

- (سباق البورد)

كريم يوسف مركز ثالث

وفي سباق 2 كيلو جري

حصلت هالة صدقي على المركز الثالث.

وفي سباق جري سباحة

طارق كامل مركز ثالث - جودي محمد مركز ثالث.

- (سباق تتابع جري)

سيدات.. مركز أول «هالة، ملك، إنجي، جميلة»

رجال.. مركز ثاني «عمرو، رامى، الدسوقي، خالد»

- (سباق عوامة الإنقاذ)

سيدات.. مركز ثاني «جودي، جميلة، هالة، ملك»

رجال.. مركز ثاني «طارق، كريم، رامى، خالد»

- (سباق تبلين)

سيدات.. مركز ثاني «ملك، جودي، جميلة»

رجال.. مركز ثاني «خالد، طارق، كريم»

بعثة مصر

يرأس بعثة مصر العميد حسام غزالي رئيس البعثة ويرافق البعثة إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، وتحت إشراف سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الإفريقي للإنقاذ.