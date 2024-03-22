أستاذ بجامعة الأزهر: قضاء حوائج الآخرين من أحب الأعمال إلى الله في رمضان

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن شهر رمضان الكريم إنه شهر المواساة، فهو الشهر الذي نساعد فيه بعضنا، كما أنه يشهد التكافل الاجتماعي والتراحم بين الجميع.

قضاء حوائج الآخرين

وأضاف تمام، خلال تقديمه برنامج «لو تعلمون» المذاع على تلفزيون «الوطن»: «يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قضى لأحد مِن أمتي حاجة يريد أن يسره بها، فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله، ومن سر الله أدخله الله الجنة».

وتابع: «الإنسان عندما يواسي أخيه الإنسان ويعمله حاجة بقصد إدخال السرور والفرح على قلبه بيعمل عمل بيسر به قلب النبي ويترتب على فرح وسرور النبي أن ربنا سبحانه وتعالى يسر، ومن سرّ الله أدخله الجنة، فما بالك بهذا الأمر وهذه المواساة وبقضاء حوائج الناس في هذا الشهر الكريم الذي يعظم فيه الأجر ويفضل فيه الأجر عن غيره من الشهور».

إدخال الفرحة على قلوب الناس

وواصل: «الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم ومن أفضل الأعمال التي من الممكن أن نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك قضاء حوائج الناس وإدخال الفرح والسرور على قلوب الناس وهذه من أعظم العبادات التي يحبها الله».