المفتي: شهر رمضان يذكرنا كل عام بنعم الله على المؤمنين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان يذكرنا كل عام بنعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، ألا وهي نعمة النصر العظيم يوم الفرقان في غزوة بدر الكبرى، التي فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، مشيرا إلى أن الله نصر عباده المؤمنين على أعدائهم الذين ظلمهم في تلك الغزوة.

بشائر تغرز الأمل دائما في قلوب المؤمنين

وأضاف «علام»، خلال حواره لبرنامج «حديث المفتي» عبر قناة الناس: «ليست معركة بدر وحدها التي نصر الله بها المؤمنين في شهر رمضان بل كذلك فتح مكة وموقعة اليرموك، وحديثا حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من شهر رمضان»، لافتا إلى أن هذه البشائر العزيزة تغرز الأمل دائما في قلوب المؤمنين، كما تغرز يقينا بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومعينهم.

وعد الله وقوله صدق

وتابع، أن الله وعد بأن يكون عون المؤمنين دائما، ووعده وقوله صدق، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ».