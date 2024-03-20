رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن

تفقَّد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، لجان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، حيث يجرى الاختبار النهائي للمتسابقين لليوم الثامن على التوالي؛ واطلعوا على سير العمل بلجان التصفيات النهائية، واستمعوا لمواهب المتسابقين، وأصواتهم الندية، وقراءاتهم المختلفة.

مشروع متميز لختم القرآن

وقال الدكتور سلامة داود، إن مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، هي مسابقة قرآنية فريدة من نوعها تحظى بدعم ورعاية الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ مؤكدًا أن دعم شيخ الأزهر واهتمامه بالمسابقة ساهم بشكل كبير في تحفيز المتسابقين على تقديم أداء استثنائي يؤهلهم لأن يكونوا نواة لمستقبل مشرق، ومشروع متميز لختم القرآن الكريم بأصوات المتميزين.

وخلال تفقده لجان امتحانات التصفيات النهائية للمسابقة، أثنى على جودة الأصوات التي تمتاز بالإبداع والإتقان؛ مشيرًا إلى أن المتسابقين قدموا أداءً متميزًا ويستحقون التقدير والثناء، مؤكدًا على أهمية حفظ القرآن الكريم في حياة المسلمين، ودوره الكبير في تعزيز القيم الإيمانية والروحانية في المجتمع، ودور هذه المسابقة في تعزيز الحفظ، وتحسين التلاوة لكتاب الله تعالى وفهم معانيه؛ داعيًا الله تعالى للمتسابقين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم القرآنية.

تقدم للمسابقة 150 ألف متسابق

جدير بالذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء شؤون القرآن الكريم، وقد تقدم للمسابقة 150 ألف متسابق على مستوى الجمهورية من الأزهر والتربية والتعليم، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب؛ تشجيعًا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به.