فرنسا تغرم جوجل 250 مليون يورو بسبب خرق اتفاقيات أجور وسائل الإعلام

فرضت هيئة الرقابة الفرنسية غرامة على جوجل بقيمة 250 مليون يورو بسبب خرق الاتفاقيات المتعلقة بأجور وسائل الإعلام، التي تخص الإخلال بشروط الدفع لشركات الإعلام مقابل إعادة إنتاج محتواها عبر الإنترنت، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.

الغرامة جاءت بسبب عدم احترام الالتزامات

وقالت هيئة المنافسة الفرنسية في بيان، إن الغرامة جاءت بسبب عدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في يونيو 2022 واتهمتها بعدم التفاوض بحسن نية مع ناشري الأخبار بشأن مقدار تعويضهم عن استخدام محتواهم.

وكانت شركة جوجل وغيرها من منصات الإنترنت قد واجهوا اتهامات بجني المليارات من الأخبار دون تقاسم الإيرادات مع أولئك الذين يجمعونها، ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأ الاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال حقوق الطبع والنشر يسمى الحقوق المجاورة، الذي يسمح لوسائل الإعلام المطبوعة بالمطالبة بتعويض مقابل استخدام محتواها.

اتفق كل من جوجل وفيسبوك على دفع أموال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية

وكانت فرنسا بمثابة حالة اختبار للقواعد وبعد مقاومة أولية اتفق كل من جوجل وفيسبوك على دفع أموال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية مقابل المقالات التي تظهر في عمليات البحث على الإنترنت.

وفي عام 2022، قبلت الهيئات التنظيمية الفرنسية التزامات جوجل بالتفاوض العادل مع المؤسسات الإخبارية، وبموجب الاتفاقية يتعين على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن تقدم للمجموعات الإخبارية عرضًا شفافًا للدفع في غضون 3 أشهر من تلقي شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر.

وكانت المنظمات التي تمثل المجلات والصحف الفرنسية بالإضافة إلى وكالة فرانس برس قد رفعت دعوى أمام الهيئة التنظيمية في عام 2019، وقد كافحت جوجل بشدة ضد فكرة الدفع مقابل المحتوى وتم تغريمها بمبلغ 530 مليون دولار في عام 2021 بسبب فشلها في ذلك.