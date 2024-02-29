عضو بمبادرة نوايا: وثقنا 25 أكلة تقليدية مصرية بالتعاون مع جوجل

قالت هدير أحمد، مدير البرامج بمبادرة نوايا، إنّ المبادرة سلطت الضوء على الأكلات التراثية المصرية التي بدأت في الاختفاء، بسبب موجة الأكلات السريعة المنتشرة في وقتنا الحالي في البيوت والريف، لافتة إلى أن هدف المباردة توثيق للأكلات التقليدية، واكتشاف الأكلات المميزة لكل منطقة على مستوى الجمهورية.

مبادرة نوايا جاءت بالتعاون مع منصة جوجل

وأضافت مدير البرامج بمبادرة نوايا خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع منصة جوجل، وجرى توثيق 25 قصة للأكلات التقليدية، وإتاحتها على المنصة، مشيرة إلى أن من بعض هذه الأكلات، قهوة الجبنة في حلايب وشلاتين، والكشك الصعيدي في محافظات صعيد مصر، وكباب أبو الحجاج الذي يُقدم في المولد.

سياحة الطعام انتشرت على مستوى العالم

وتابعت، أن سياحة الطعام هي نوع جديد من السياحة التي انتشرت على مستوى العالم، للتعرف على ثقافة المنطقة من خلال الأكلات التقليدية التي تمتاز بها، مواصلة: «الناس بتيجي عشان تزور مثلا معبد الكرنك وبعدين تاكل أكلة بالعيش الشمسي التي تمتاز به محافظة الأقصر لجذب سياح أكثر من مختلف بلاد العالم».