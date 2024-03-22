ليه بنصلي الجنازة على الأطفال المتوفين رغم براءتهم؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول سر أداء صلاة الجنازة على الأطفال الموتى، وقالت: «ليه بنصلى الجنازة على الأطفال المتوفين رغم أنهم أبرياء ومعملوش حاجة؟ ».

قال الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «صلاة الجنازة فرض كفاية، أي أنه لو صلى بها شخص واحد، ليس على الأمة كلها أن تصلي».

صلاة الجنازة على الأطفال

وأضاف: «سبب صلاة الجنازة على الأطفال الميتين رغم أنهم لم يفعلوا شيئًا أن كل من استهل صارخًا، تصلى عليه صلاة الجنازة، والطفل أول ما يتولد يقول واء، والعلماء قالوا إنها أول غيظة من إغاظة الشيطان، ومن أجل هذا الصلاة على الأطفال الذين استهلوا صارخًا، فرض، أما الطفل الذي نزل ولم يستهل صارخًا لا صلاة عليه».

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «صلاة الجنازة، ليس ليغفر له، ولا ليعلي درجته، وإنما لمعنى آخر هو أنه استهل الحياة صارخًا».