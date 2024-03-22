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دراما المتحدة

طفلة تسأل علي جمعة «هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتبقى إمام؟».. اعرف الإجابة

كتب:

شريف سليمان
02:09 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول جواز إقامة السيدات الصلاة وأدائها في الإمامة: «هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتقف إمام في الصلاة؟».

وقال جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم، أن البنت يمكنها إقامة الصلاة مع مجموعة بنات مثلها ويمكنها أن تؤم الصلاة، طالما كان المصليون إناثا.

شرط إمامة النساء للصلاة

أضاف مفتي الديار المصرية السابق: «آه ينفع تقيم الصلاة مع مجموعة بنات زيها، وكمان ينفع تقف تصلي إمام بيهم، ما دام كلهم بنات مفيش مشكلة».

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