انخفاض في أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة.. عيار 21 بقى بكام؟

تشهد أسعار الذهب الآن انخفاضاً في مختلف الأعيرة، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في محال الصاغة بعد انخفاضه.

أسعار الذهب الآن في مصر

وجاءت أسعار الذهب الآن في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بمنتصف التعاملات الصباحية 3417 جنيهاً، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 3486 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بمنتصف التعاملات الصباحية 2990 جنيهاً، بدون الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 3050 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن بمنتصف التعاملات الصباحية 2563 جنيهاً، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 2614 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب الآن بمنتصف التعاملات الصباحية 23920 جنيهاً، بدون الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 24400 جنيه.