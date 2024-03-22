أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-3-2024.. «عيار 21 بكام؟»

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 3600 جنيه، وهو الأكثر نقاءً، يضاف إليه قيمة الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّلت أسعار الذهب لعيار 18 اليوم 2700 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصلت أ الذهب عيار 14 اليوم 2106 جنيهات، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألفا و200 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.