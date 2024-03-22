تراجع أسعار الذهب عالميا مع بداية التداول اليوم بالبورصات

شهده سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 22 مارس في البورصات العالمية، ذلك مع وجود ارتفاع في عملة الدولار الأميريكي، لكنها حاليا باتت تتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بفضل قرار الفيدرالي الأمريكي وتوقعاته بخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.4%

ومنذ قليل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.4% لـ2172.72 دولار للأونصة، لكنه ارتفع في بداية الأسبوع بمقدار 0.8%، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميريكية للمعدن الأصفر بواقع 0.5% لـ2174.30 دولار للأونصة الواحده.

هذا وقد ارتفع الدولار لأعلى مستوى لها خلال 3 أسابيع بمقابل منافسيه، حيث بات يتجه إلى تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع الثاني، ما جعل الذهب الأكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات، كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما أشار صناع السياسة في الفيدرالي الأميريكي لأنهم لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة بواقع 3/4 نقطة مئوية مع نهاية عام 2024، بالرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

المعادن النفيسة الأخرى

أما وعن المعادن النفيسة الأخرى، فهبطت الفضة ضمن المعاملات الفورية بواقع 0.9% لـ24.53 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين بواقع 0.6% لـ902.15 دولار، ينما انخفض البلاديوم بواقع 2.2% مسجلا 988.67 دولار، بحسب «cnbc».