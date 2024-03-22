أسعار الكحك والبسكويت 2024.. خصومات تصل إلى 30% في منافذ الزراعة

يتميّز الكحك والبسكويت بمكانتهما الخاصة في احتفالات المواطنين في المناسبات وخاصة عيد الفطر المبارك، حيث يختلف الناس في طرق تحضيرهما؛ فبعضهم يفضلون الابتكار في المطبخ لإعدادهما بأنفسهم في يحين يلجأ البعض للشراء.

أسعار الكحك والبسكويت 2024

تتباين أسعار الكحك والبسكويت 2024 بين منفذ وآخر في مصر، حيث يمكن العثور على تشكيلة متنوعة من الكحك والبسكويت بأسعار تتناسب مع مختلف الاحتياجات والميزانيات.

ترصد «الوطن» أسعار الكحك والبسكويت اليوم الجمعة 22-3-2024 من خلال جولة تفقدية في عدد من أشهر محلات الكحك والبسكويت بمحافظة القاهرة.

أسعار كحك العيد في مصر 2024

علبة كحك العيد المشكل المكونة من 16 قطعة بسعر يصل لـ125 جنيها.

علبة كحك العيد المشكل 32 قطعة بسعر يبلغ حوالي 240 جنيها.

علبة كحك العيد السادة وزن كيلو بسعر سجل نحو 250 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو ونصف بسعر يصل لـ370 جنيها.

علبة كحك علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو بسعر بلغ حوالي 480 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو ونصف بسعر سجل نحو 600 جنيه.

علبة كحك العيد مشكل وزن 3 كيلو بسعر وصل لـ740 جنيها.

علبة كحك العيد مشكل وزن 4 كيلو بسعر جاء نحو حوالي 1050 جنيه.

علبة كحك العيد مشكل وزن 5 كيلو وربع بسعر سجل نحو 1300 جنيه.

علبة كحك العيد مشكل وزن 6 كيلو بسعر بلغ حوالي 1900 جنيه.

أسعار كحك العيد المحشو 2024

- علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة بسعر سجل حوالي 120 جنيها.

- علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة بسعر يصل لـ230 جنيها .

- علبة كحك العيد فستق 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 170 جنيها.

- علبة كحك العيد فستق 32 قطعة بسعر سجل نحو 330 جنيها.

- علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 150 جنيها.

- علبة كحك العيد عين جمل 32 قطعة بسعر وصل لـ290 جنيها.

- علبة كحك العيد عجمية 16 قطعة بسعر سجل نحو 120 جنيها .

- علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة بسعر وصل لـ230 جنيها .

أيهما أفضل؟..شراء كحك العيد الجاهز أم إعداد الكحك البيتي؟

أسعار بسكويت عيد الفطر 2024

يبلغ كيلو البسكويت بالبرتقال تقريبا نحو 180 جنيهًا

يصل سعر بسكويت الشيكولاتة إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار البسكويت النشادر في المحال التجارية

بلغ سعر علبة بسكويت نشادر نحو 350 جنيهًا.

سجلت أسعار علبة بيتي فور لوكس بنكهات مختلفة، مثل المربي والفستق والشوكولاتة، حوالي 550 جنيهًا.

خصم 40% على الكحك والبسكويت

في حال كنت ترغب في شراء كحك العيد لعام 2024 بخصم يصل إلى 40%، يمكنك الحصول عليه من خلال منافذ وزارة الزراعة، إذ أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، عن بدء طرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 40% في منافذ الوزارة ابتداءً من يوم 15 رمضان.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.