أسعار الكحك والبسكويت في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. تخفيضات كبرى

بدأ العد التنازلي لاقتراب عيد الفطر المبارك، وهي مناسبة سعيدة مرتبطة بشراء أو صنع الكحك والبسكويت والمخبوزات، وتتباين عروض المحلات بأسعار متفاوتة لجذب المستهلكين، فيما طرحت مديريات التموين بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات الكحك والبسكويت بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات، للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار الكحك والبسكويت في معارض أهلا رمضان

وقال هاني السيد يعمل برقابة التموين بالشرقية أن أسعار الكحك والبسكويت في محافظة الشرقية مخفضة بمعارض أهلا رمضان ومنافذ البيع المخفضة مقارنة بالمحلات التجارية، وقد يصل التخفيض ما بين 20 إلى 30 جنيها في الكيلو، مشيرًا إلى أن فروع معارض أهلا رمضان بالمحافظات تعرض الكحك والبسكويت أقل سعرا من الخارج.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أسعار الكحك والبسكويت والمخبوزات بمعارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، والمتنوع ما بين كحك سادة، كحك بعجوة أو ملبن، كحك بسكر أو كحك بالمكسرات، والبسكويت وكافة أنواع المخبوزات التي يقبل عليها المواطنين في مناسبة الفطر المبارك.

تتراوح أسعار علب كحك العيد زنة 2 كيلو و2 كيلو ونصف و3 كيلو من 250 جنيها وحتى 350 جنيها.

وتضم معارض أهلا رمضان 2023 علب مشكلة من البسكويت والكحك والبيتيفور، وأخرى من العلب كل نوع على حدة، كما توجد علب تبدأ من كيلو كحك وبسكويت مشكل، وحتى علب كحك مشكل 3 كيلو، وتتراوح أسعار علب الكحك والبسكويت المشكل من 120 جنيها وحتى 350 جنيها باختلاف المحافظة التابعة لكل مديرية تموين.

أسعار كحك وبسكويت العيد 2023 بمعارض أهلا رمضان

أسعار كحك وبسكويت العيد 2023 بمعارض أهلا رمضان والمنافذ المخفضة الخاضعة للدولة

سعر كيلو الكحك السادة 120 جنيهًا.

سعر كيلو كحك بمكسرات 150 جنيها.

سعر كيلو الكحك بالملبن والعجوة 100 جنيه.

سعر كيلو البسكويت 100 جنيه.

سعر كيلو البيتيفور المشكل 160 جنيها.

سعر كيلو غريبة بمكسرات 150 جنيها.

أماكن بيع كحك وبسكويت العيد 2023 بالمحافظات

أماكن بيع كحك وبسكويت العيد 2023 بالمحافظات سواء معارض أهلا رمضان أو المجمعات المخفضة ومنافذ البيع المختلفة:

الشرقية: المعرض الرئيسي بشارع الفراخ بالزقازيق.

القليوبية: معرض مدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.

الدقهلية: معرض أهلا رمضان في حديقة الطفل بشارع الجيش أمام حي شرق.

الإسماعيلية: معرض أهلاً رمضان في شارع الغابة بجوار نادي السلام في حي ثان الإسماعيلية.

الفيوم: الفرع الرئيسي أمام نادي الشبان المسلمين.

مطروح: معرض أهلا رمضان في مرسى مطروح خلف مقر مديرية التموين وسط المدينة.

أسيوط: معرض الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم.

جنوب سيناء: معرض أهلا رمضان في طور سيناء.

دمياط: معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط.

الإسكندرية: - معرض أهلا رمضان بميدان محمد نجيب سيدي بشر.

بنى سويف: معرض أهلا رمضان قاي بمركز إهناسيا.

أسوان: معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان فى حديقة الشيراتون بوسط المدينة.

الأقصر: معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة الغربية.

المنوفية: معرض أهلا رمضان بمدينة أشمون كفر الشيخ.

معرض أهلا رمضان بشارع البحر بالمحلة الكبرى.

معرض أهلا رمضان بشرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.

سوهاج: معرض أهلا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

الوادى الجديد: معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين.

مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية

وقال محمد سعد مدير عام بمديرية التموين في الشرقية، أنه جار الاستعداد لطرح علب الكحك والبسكويت والبيتيفور بأوزان مختلفة وأسعار منخفضة بمعارض أهلا رمضان بالشرقية، يأتي هذا بالتنسيق بين الغرف التجارية مع مديريات التموين والاتفاق مع التجار بعرض الكحك والبسكويت في معارض رمضان 2023 بتخفيضات تصل 30% مقارنة بالمحلات التجارية، لافتا إلى تجهيز المطاحن والمخابز التابعين لوزارة التموين منذ أيام للمخبوزات من الكحك والبسكويت .