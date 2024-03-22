تفاصيل فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة بسبب فيتو روسيا والصين

استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

هروب إسرائيل من العقاب

وأبدت روسيا رفضها للقرار وأكد المندوب الروسي في مجلس الأمن أن الغاية من القرار الأمريكي كسب الوقت وأن مشروع القانون هدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.

ونقلت «روسيا اليوم» عن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها خداع أمريكي مألوف مشيرًا إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

تفاصيل مسودة القرار الأمريكي

وتقول المسودة التي رفضتها روسيا والصين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين الأوضاع ولإفراج عن جميع المحتجزين.

واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري ضروريا وفشل مشروع القانون لرفض أحد الاعضاء الدائمين مشروع القانون، حيث صوت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تقف أمام صدور قرارت وقف إطلاق النار حيث استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.