مجلس الأمن يدين بشدة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

أدان مجلس الأمن بأشد العبارات، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الذي وقع في 6 مارس، وأسفر عن مقتل وإصابة بحارة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وحث مجلس الأمن على التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة التي يستخدمونها لتنفيذ الهجمات بالبحر الأحمر، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة جالاكسي وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.

أهمية البحر الأحمر كمسار بحري

وشدد مجلس الأمن، على أهمية البحر الأحمر كمسار بحري، لإيصال الجهود الإنسانية لليمن، مطالبا بوقف فوري لجميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مجلس الأمن، أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، داعيا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر، مشددا على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع، لما له من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وحث على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة، مؤكدا أنه يعزز الجهود الدبلوماسية، لدعم الحوار وعملية السلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.