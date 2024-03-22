خلال ساعات.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

أكد المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار اليوم، لإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن

وفي بيانه، أكد نايت إيفانز أن أمريكا تعمل بجدية مع أعضاء المجلس منذ عدة أسابيع على قرار يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك في إطار اتفاق حول المحتجزين الذي يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدة الإنسانية.

وأشار إلى أنه «بعد سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، سيتم تقديم هذا القرار للتصويت صباح اليوم».

واعتبر المتحدث أن «هذا القرار يمثل فرصة لأعضاء المجلس للتحدث بصوت واحد في دعم الجهود الدبلوماسية والضغط على الفصائل الفلسطينية لقبول الاتفاق المقترح».

وقف إنساني فوري لإطلاق النار

ومنذ استخدامهم لحق النقض في نهاية فبراير ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، تفاوض الأمريكيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هدنة تدوم لمدة ستة أسابيع، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، تم تعديل هذه المسودة عدة مرات ولم تتمتع بفرص كبيرة للحصول على موافقة من قبل أعضاء المجلس.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قدم الأمريكيون صيغة جديدة تشير لأول مرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، دون أن تحتوي على دعوة مباشرة لتنفيذه.

وقالت وكالة «فرانس برس»: يحث النص على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بتأمين المساعدة الإنسانية الأساسية، ويعبر أيضًا عن دعم واضح للجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار متعلق بالإفراج عن المحتجزين.

وذكر مصدر دبلوماسي أن مشروع قرار آخر يخضع للتشاور، ومن المحتمل أن يُقدم للتصويت يوم الجمعة، كما ينص المشروع المذكور، الذي قدمه العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، على المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.