تحديث جديد لأسعار الدولار الآن في مصر.. هل تراجع مجدداً؟

تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم، في بعض البنوك العاملة بالسوق المصري، مقابل الجنيه، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 46.70 جنيه للشراء، 46.80 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 46.62 جنيه للشراء، 46.72 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 46.61 جنيه للشراء، 46.75 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.