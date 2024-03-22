سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-3-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 22-3-2024، نحو 46.61 جنيه للشراء في البنك المركزي، وفقًا للمعلن على المنصات الرسمية للبنوك، وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وتنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليُسجّل 46.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم عند 46.70 جنيه للشراء، 46.78 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.83 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارًا، حيث بلغ نحو 46.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم استقرارا ليسجل نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.