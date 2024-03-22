سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

كشفت المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ سجل نحو 46.60 جنيه للشراء في البنك المركزي، إذ تشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 46.50 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.70 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.59 جنيه للشراء، و46.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا ليُسجّل 46.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.81 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، استقرارا ليسجل 46.61 جنيه للشراء، و46.71 جنيه للبيع.