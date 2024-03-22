إطلاق نار وحريق في قاعة بمدينة كروكوس في موسكو.. وأنباء عن سقوط ضحايا

أطلق 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة، النار في قاعة للحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس في موسكو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جهتها، قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن حادث إطلاق النار في قاعة بمدينة كروكوس في موسكو، أسفر عن سقوط ضحايا

وفي وقت لاحق، أشارت «ريا نوفوستي»، إلى اندلاع حريق في قاعة الحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس في موسكو.