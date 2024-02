بطريقة مهينة.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شاب يدعم فلسطين (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مواطن أمريكي داخل اجتماع تابع لمجلس مدينة «دالاس»، يهتف ضد إطلاق النار في قطاع غزة ويدعم للقضية الفلسطينية، وبعد دقائق من هتافاته، قامت شرطة مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية بإلقاء القبض عليه بطريقة مهينة، كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المواطن الأمريكي وهو يصرخ أثناء إلقاء القبض عليه قائلًا: «مهلًا.. النجدة.. فلطسين حرة»، فيما رد أحد زوار القاعة قائلًا: «أنتم تهينونه»، ثم ظهر وهم يحملونه خارج القاعة بينما يردد «هذا ليس ضروريًا على الإطلاق.. لقد تعلمتم هذا العنف من إسرائيل.. إسرائيل غير موجودة.. إنها فلسطين المحتلة».

وحاولت شرطة دالاس إبعاد المصورين عن توثيق الواقعة، في حين قال أحدهم رافضًا الأسلوب الذي اتبعه رجال الشرطة في إلقاء القبض عليه: «يداه متورمتان بسبب الأصفاد التي وضعتوها.. فكوا الأصفاد عنه.. أصابعه تورمت»، ولم تعلق شرطة ولاية دالاس الأمريكية على الواقعة، كما لم يُكشف عن هوية الأمريكي.

Dallas police assaulted a young man for calling the council members out for their hypocrisy and support of the Israeli genocide during the Dallas City Council meeting. https://t.co/HwbLXNHKdH pic.twitter.com/pyHVRad2ew