خبير: منع روسيا 227 أمريكيا من دخول موسكو سببه «الحرب الإعلامية» ضدها

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية، إنّ منع روسيا 227 أمريكيا من دخول البلاد سببه الحرب الإعلامية ضدها، حيث تستخدم بعض الوسائل الأمريكية من أجل تشويه سمعة روسيا وصورة الرئيس بوتين والزعم بأنه ديكتاتور.

العقوبات خطوة رمزية

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه العقوبات خطوة رمزية لأن هذه الشخصيات اجتماعية وسياسية وإعلامية وثقافية وأساتذة جامعات ومديرو شركات صناعات عسكرية وصناعات فضائية».

المعركة بين روسيا والدول الغربية

وتابع، أن هذه الشخصيات تنشر الشائعات ضد روسيا وتخوض نوعا من أنواع الحرب الثقافية، لافتًا إلى أن المعركة بين روسيا والدول الغربية معركة ثقافية تقوم على محور واحد وهو الحرية، إذ يقول العالم الغربي إنه يعيش الحرية بكل أبعادها، وفي روسيا لا توجد حرية، وهذا المفهوم ظالم، لأن أحدا لا يستطيع وضع تعريف له.