الأمم المتحدة: إجراء تحقيق شامل في مقتل 4 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي بغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل 4 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي بقطاع غزة، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل رفع القيود كافة أمام إدخال المساعدات للقطاع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة يتعرضون لخطر المجاعة جراء القيود المفروضة على توزيع المساعدات داخل القطاع، حسمبا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.