باحث سياسي: انفراجة مرتقبة في الأوضاع الراهنة على غزة

أكد أحمد محارم، الباحث والكاتب السياسي، أن هناك شبه انفراجة في الأوضاع الراهنة على قطاع غزة، بدأت معالمها تظهر اليوم، إذ دخل عدد كبير من الشاحنات عن طريق معبر رفح وبانتظام خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى باخرة تحمل المساعدات من قبرص وسفينة.

الداخل الإسرائيلي وافق على عرض حماس

وخلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي كريم حاتم، أوضح محارم أنه من المعتقد أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مباحثات وشبه اتفاق، إذ لاقى العرض الذي قدمته حماس قبولا وارتياحا من الداخل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك بادرة أمل ظهرت اليوم بوجود مساحة من دخول المساعدات إلى القطاع، والعالم بأكمله منزعج من سلاح الجوع الذي تستخدمه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.