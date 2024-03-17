رئيس وزراء اليونان يعرب عن قلقه البالغ بشأن الأوضاع في غزة

أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن بالغ القلق إزاء الأوضاع في قطاع غزة، موضحًا أنه يتم التأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاح سراح المحتجزين، ونرفض النزوح القسري للشعب الفلسطيني.

ونوه خلال قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتم العمل معا من خلال الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يخص الحلول الواقعية والسياسية طويلة الأمد والعمل من أجل حل الدولتين.