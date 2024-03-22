البيت الأبيض: بايدن يطلع على تفاصيل حادث إطلاق النار في موسكو

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلع على تفاصيل حادث إطلاق النار في موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

يذكر أن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن منذ قليل في بيانات أولية، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.