البيت الأبيض: مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أنه على إسرائيل فعل المزيد للتعامل مع الوضع الإنساني بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ لها.

ولفت إلى أن مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

البيت الأبيض: إسرائيل لم تقدم لنا خطة بشأن المدنيين

وأوضح «سوليفان»، أن إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية، وكيفية إجلائهم خارج غزة، مؤكدا أن هناك طرق تمكن إسرائيل من هزيمة حماس دون الدخول إلى رفح الفلسطينية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، إلى أن هذا ما ستجري مناقشته مع المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية.

وشدد على أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل تعتقد أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها، موضحا أن بايدن طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

ضرورة تبني استراتيجية متماسكة

ولفت جيك سوليفان، إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس.

ونوه «سوليفان» إلى أن هناك عددا كبيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في الصراع الحالي أكثر من أي صراع آخر في غزة، موضحًا أن إسرائيل قتلت عددا من قيادات حماس وعناصرها في غزة، وبايدن ونتنياهو ناقشا تطورات العملية العسكرية في غزة.