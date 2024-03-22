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وزير الداخلية الروسي يتفقد موقع حادث إطلاق النار بالعاصمة موسكو

كتب:

منتصر سليمان
10:17 م | الجمعة 22 مارس 2024
حادث موسكو

حادث موسكو

تفقد وزير الداخلية الروسي، موقع حادث إطلاق النار بالعاصمة موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. 

وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيانات أولية، منذ قليل، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين، نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

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بقلم منتصر سليمان